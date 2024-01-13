Новости » Экономика
Дефицит рук из-за войны в Украине: РФ ищет гастарбайтеров в Африке
13.01.2024 12:02 Алина Груднева

Дефицит рук из-за войны в Украине: РФ ищет гастарбайтеров в Африке

Россия ищет гастарбайтеров в Африке из-за дефицита рабочей силы, вызванной войной против Украины, и старения населения.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление официального представителя Государственной палаты Африки Хусейн Мохамед Кении.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, ведется набор квалифицированной и полуквалифицированной рабочей силы. Кения планирует отправить своих граждан, помимо России, и в другие страны, такие как Германия, Израиль, Сербия, Саудовская Аравия. 

Для страны экспорт рабочей силы является "стратегическим направлением".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы