



Дефицит рук из-за войны в Украине: РФ ищет гастарбайтеров в Африке

Россия ищет гастарбайтеров в Африке из-за дефицита рабочей силы, вызванной войной против Украины, и старения населения.



Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление официального представителя Государственной палаты Африки Хусейн Мохамед Кении.



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По его словам, ведется набор квалифицированной и полуквалифицированной рабочей силы. Кения планирует отправить своих граждан, помимо России, и в другие страны, такие как Германия, Израиль, Сербия, Саудовская Аравия.



Для страны экспорт рабочей силы является "стратегическим направлением".