



Chevron начнет двухэтапное расширение месторождения Тамар в 2023 году

Компания Chevron планирует провести двухэтапное расширение газового месторождения Тамар в новом году.



Этот шаг стал результатом окончательного инвестиционного решения (FID) между Chevron Mediterranean Limited и владельцами рабочих долей месторождения Тамар, сообщает Jerusalem Post.



"Достижение FID для первого этапа расширения Тамар отражает неизменную приверженность Chevron поддержке стратегии Государства Израиль по развитию своих энергетических ресурсов в интересах внутреннего и регионального рынков природного газа. После завершения этот проект позволит нам удовлетворить растущий внутренний спрос Израиля, увеличить поставки природного газа в соседние страны", - заявили в компании.



Первый этап расширения будет включать в себя третий 150-километровый трубопровод от месторождения Тамар до морской платформы Тамар. Трубопровод будет адаптирован для обеспечения пропускной способности природного газа до 1,2 млрд кубических футов в сутки. Как ожидается, процесс продлится до 2025 года.



Второй этап проекта зависит от ожидаемого соглашения о продаже газа с существующим клиентом Tamar в Египте и соглашений о транспортировке по расширенным маршрутам. Решение также потребует обычных разрешений регулирующих органов, включая выдачу разрешения на экспорт министерством энергетики Израиля. Завершение этого этапа запланировано на вторую половину 2025 года.