



Автомобилестроение Великобритании пережило худший год за последние 66 лет

Автопроизводители показали худший год в Великобритании за более чем шесть десятилетий после глобального дефицита полупроводников и закрытия ключевых заводов.



Производство упало на 9,8% до примерно 775 000 автомобилей в 2022 году, что является самым низким показателем с 1956 года и значительно ниже допандемического уровня. Великобритания отстает от других автопроизводящих стран, включая Германию, которая уже вернулась к росту производства в прошлом году.



Автомобили с аккумуляторными батареями были редким ярким пятном для автостроения в Британии. Их выпуск в прошлом году вырос примерно на 5%, а объем экспортируемых полностью электрических, подключаемых гибридных и гибридных моделей с 2017 года вырос в семь раз и превысил 10 млрд фунтов стерлингов ($12,3 млрд).



Торговая группа прогнозирует рост производства до 842 200 единиц в этом году.