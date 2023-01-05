



Amazon увольняет 18 тысяч человек

Компания Amazon заявила, что планирует уволить более 18 000 сотрудников, поскольку перспективы мировой экономики продолжают ухудшаться.



Это коснется нескольких групп, включая отдел кадров и Amazon Stores, говорится в меморандуме генерального директора Энди Джасси, распространенной среди сотрудников.



"Компании, которые существуют долгое время, проходят через разные фазы. Они не находятся в режиме ежегодного расширения штата", - сказал он.



В ноябре Джасси заявил, что сокращение рабочих мест в гиганте электронной коммерции будет продолжаться до начала 2023 года. Осенью многие издания сообщили, что Amazon планирует сократить около 10 000 сотрудников.



За последние пару лет Amazon и другие технологические компании значительно увеличили число сотрудников, поскольку пандемия сместила привычки потребителей в сторону электронной коммерции.



Теперь многие из этих, казалось бы, неприкасаемых технологических компаний оказались под ударом экономического кризиса и увольняют тысячи работников, поскольку люди возвращаются к привычкам, существовавшим до пандемии, а макроэкономические условия ухудшаются.



По словам Джасси, увольнения помогут Amazon реализовать долгосрочные возможности с более сильной структурой затрат. Однако он назвал сокращения "трудным решением", отметив, что "глубоко осознает, что такие ликвидации ролей тяжелы для людей, и мы не относимся к этим решениям легкомысленно и не недооцениваем, насколько сильно они могут повлиять на жизнь тех, кого это коснется".



Компания начнет информировать затронутых сотрудников с 18 января, добавил он.



Родительская компания Facebook - Meta - недавно объявила о сокращении 11 000 рабочих мест, что является крупнейшим сокращением в истории компании. Twitter также объявил о массовом сокращении рабочих мест после того, как Элон Маск купил компанию за 44 миллиарда долларов.