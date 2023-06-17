



$450 000 за билет: Virgin Galactic запускает первый коммерческий полет в космос

Компания Virgin Galactic, являющаяся частью Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона , объявила в четверг об окне запуска для своего первого коммерческого полета Galactic 01. Он состоится с 27 по 30 июня.



"Galactic 01, научно-исследовательская миссия, перевезет трех членов экипажа из ВВС Италии и Национального исследовательского совета Италии для проведения исследований микрогравитации”, – говорится в заявлении представителей Virgin Galactic, опубликованном в четверг.



Суборбитальная система космических полетов Virgin Galactic состоит из двух элементов – самолета-носителя VMS Eve и космического самолета SpaceShipTwo с шестью пассажирами и двумя пилотами под названием VSS Unity. VMS Eve взлетает со взлетно-посадочной полосы из Unity под крыльями, а затем сбрасывает космический лайнер на высоте около 15 000 метров. Затем VSS Unity запускает свой бортовой ракетный двигатель.



Пассажиры на борту космического самолета пробудут несколько минут невесомости и смогут увидеть планету на фоне космоса. Затем Unity возвращается на Землю для посадки на взлетно-посадочной полосе без двигателя.



Unity уже совершила пять тестовых миссий в суборбитальное пространство, последняя из них прошла 25 мая. Этот полет стал первым выходом Virgin Galactic в космос с июля 2021,; компания на время прекращала работу Unity и Eve для выполнения работ по техническому обслуживанию и модернизации, которые подготовили оба аппарата к повышенной скорости полетов коммерческого обслуживания.



Миссии будут запускаться с космодрома Америка в Нью-Мексико, коммерческом центре Virgin Galactic. Билет на борт VSS Unity сейчас стоит $450 000.

Virgin Galactic создает флот новых космических самолетов класса Дельта, которые, по словам компании, можно будет запускать раз в неделю. Новые космические лайнеры должны заработать с 2026 года.