



280 экономистов предупреждают: предложенный бюджет нанесет ущерб экономике Израи

В письме, подписанном 280 наиболее высокопоставленными экономистами Израиля, выражается несогласие с государственным бюджетом, который будет представлен в Кнессет на этой неделе и включает значительное увеличение финансирования ультраортодоксального сектора, сообщает Globes.



"Мы, преподаватели экономики и менеджмента, подтверждаем предостережения высокопоставленных чиновников Министерства финансов и предупреждаем, что перечисление средств в рамках коалиционных соглашений, отраженное в предстоящем бюджете, который будет вынесен на голосование на этой неделе, приведет к значительному и долгосрочному ущербу для экономики Израиля и его будущего как процветающей страны. Это связано с беспрецедентным увеличением ассигнований на неофициальные учебные заведения харедим, не обусловленным обязательным контролем и полноценным профильным обучением, а также с увеличением финансовой поддержки студентов ешив и предоставлением талонов на питание по каналам вне обычной системы социального обеспечения, независимо от какого-либо теста на занятость", - написали экономисты, после того как правительство увеличило коалиционные фонды более чем на 1 млрд. шекелей до 13,6 млрд. шекелей.



Под письмом подписались бывший генеральный директор Министерства финансов профессор Ави Бен-Бассат, бывший заместитель управляющего Банка Израиля профессор Авиа Спивак, профессор Эйтан Шешински и бывший председатель Национального экономического совета профессор Юджин Кандель.



Согласно письму, эти меры лишат обучающихся харедим детей возможности приобрести основные навыки, необходимые для их интеграции в качестве выпускников на рынок труда в странах с развитой экономикой, и снизят стимулы харедимских выпускников интегрироваться в этот рынок.



"К сожалению, израильское правительство не только не занимается этим страшным вопросом, но и выбирает меры, которые усугубляют проблему и подталкивают будущее экономики Израиля в сторону стран третьего мира. Израильское правительство должно одуматься и пересмотреть выделение коалиции средства, которые сейчас выделяются на краткосрочные политические соображения, но в долгосрочной перспективе они превратят Израиль из прогрессивной и процветающей страны в отсталую страну, где у значительной части населения отсутствуют базовые навыки для жизни в 21 веке", — утверждает письмо.



По данным экономистов, уже сегодня почти 25% детей дошкольного возраста рождены в семьях харедим, и ожидается, что к 2050 году эта доля удвоится.



"Израильские экономисты единодушны в том, что способность этих детей в будущем интегрироваться в рынок труда, достойно зарабатывать и платить налоги является важнейшим вопросом, касающимся будущего израильской экономики. Исследования ясно показывают, что детям, которые не изучают профильные предметы в полном объеме, очень трудно преодолеть это во взрослой жизни, а средний уровень знаний израильских школьников по математике, естественным наукам и чтению ниже, чем во всех развитых странах. Правительство должно значительно модернизировать израильскую систему образования в целом, включая систему образования хареди. Чтобы обеспечить интеграцию на рынке труда, дети должны получить образование, которое позволит им это сделать, а взрослые должны получить стимулы для этого", - говорится в письме.



Сегодняшнее письмо последовало за предупреждением на прошлой неделе по тому же вопросу об образовании харедим, сделанным тремя высокопоставленными чиновниками Министерства финансов: главой бюджетного отдела Йогевом Градусом, главным экономистом Широй Гринберг и юрисконсультом Аси Мессингом.



