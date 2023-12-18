



12-й пакет санкций ЕС против России: кто в списке

Раскрыты детали относительно 12-го пакета санкций Евросоюза против России, который был согласован 18 декабря.



В него вошли 86 компаний и организаций, а также 61 человек.



В списке, в частности, оказались: "Альфастрахование", 14 членов ЦИК РФ, ПАО "Авиационный комплекс им. Ильюшина", ПАО "Туполев", Казанский вертолетный завод, Тульский оружейный завод, Росфинмониторинг, телеканалы "Спас", Царьград, ОЭЗ "Алабуга", председатель Мосгордумы Шапошников, гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Обносов.



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Кроме того, под новые санкции попали глава "УВЗ" Потапов, сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев, фонд "Защитники Отечества" и его председатель Анна Цивилева, глава Республики Алтай Хорохордин, глава Республики Башкортостан Хабиров, главкома ВКС РФ Афзалова.



Ранее глава европейской дипломати Жозеп Боррель сообщил, что в новом пакете предложен набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину.