



Звезда сериала от Netflix найден мертвым в тюрьме

Звезда сериала от Netflix "Свободные: тюремный эксперимент" Джон "Истсайд" Макалистер найден мертвым в тюремной камере.



По данным издания The Daily Mail, 29-летний актер скончался за 30 дней до освобождения.



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Его нашли без признаков жизни в постели во время отбывания наказания по 10 пунктам обвинения, связанным с наркотиками и кражей, в исправительной колонии Рэндалл Уильямс в Арканзасе.



Версии об убийстве и самоубийстве исключены. Макалистер был приговорен к трем годам строго режима в 2023 году.