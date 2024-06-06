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Звезда сериала от Netflix найден мертвым в тюрьме
06.06.2024 15:24 Алина Груднева

Звезда сериала от Netflix найден мертвым в тюрьме

Звезда сериала от Netflix "Свободные: тюремный эксперимент" Джон "Истсайд" Макалистер найден мертвым в тюремной камере.

По данным издания The Daily Mail, 29-летний актер скончался за 30 дней до освобождения.

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Его нашли без признаков жизни в постели во время отбывания наказания по 10 пунктам обвинения, связанным с наркотиками и кражей, в исправительной колонии Рэндалл Уильямс в Арканзасе. 

Версии об убийстве и самоубийстве исключены. Макалистер был приговорен к трем годам строго режима в 2023 году. 

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