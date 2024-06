Жуткая железнодорожная авария в Чили

В четверг, 20 июня, в Чили столкнулись два поезда - пассажирский и грузовой.



Железнодорожная авария произошла к югу от столицы.



Бригады экстренных служб работают над спасением пассажиров. Число пострадавших и погибших на данный момент неизвестно.



На месте происшествия работают медики и спасатели.

