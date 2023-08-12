



Жуткая находка: из канала вытащили чемодан с отрубленной головой

В Лондоне из канала извлекли чемодан, в котором лежала отрубленная голова женщины.



Об этом сообщает Mirror.



Голову женщины нашли через несколько дней после того, как были обнаружены другие части ее тела. В убийстве 57-летней жертвы обвинили 33-летнего Аризо Нура.



По словам прокурора, о пропаже женщины стало известно 6 августа. В полицию сообщили о том, что она перестала выходить на связь. В ходе поисков было обнаружено много крови. Позже удалось задержать подозреваемого.



"В ходе обыска в канале был найден чемодан, внутри которого были найдены части человеческого тела. Был найден еще один чемодан, в котором также были части человеческого тела. Еще один предмет был обнаружен прошлой ночью. Идентификация погибшего должна состояться в выходные", - сообщает прокурор.