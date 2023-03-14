



Журналисты France 24 отстранены от работы за антисемитизм и восхваление Гитлера

После разоблачения антисемитских постов в социальных сетях четырех журналистов, работающих на France 24, французская государственная новостная компания отстранила их от работы и в настоящее время расследует содержание их страниц в социальных сетях.



Новостной сайт France 24 сообщил, что "после публикации статьи на веб-сайте CAMERA (Комитет по достоверности ближневосточных репортажей в Америке) и рассмотренной Центром Симона Визенталя, в которой фигурируют французский журналист и три арабоязычных корреспондента France 24, относительно некоторых комментариев, которые они якобы разместили на своих личных страницах в социальных сетях, руководство канала немедленно открыло проверку по этим предполагаемым сообщениям, о чем оно сообщило внутри компании 10 марта".



Разоблачение, сделанное на сайте CAMERA, демонстрирует, что четыре журналиста не соблюдали этический устав France 24. В многочисленных сообщениях в социальных сетях они восхваляли Гитлера, преуменьшали масштабы Холокоста и прославляли террористов ХАМАС, которые убили и покалечили множество мирных евреев.



Кромпания France 24 сообщила, что "этический кодекс France Médias Monde предусматривает, что ее журналисты при публикации постов в блогах, форумах, социальных сетях и любом пространстве, предназначенном для публичного обмена информацией, должны обеспечивать соблюдение профессиональных и этических правил и не нарушать ценности этики, независимости и беспристрастности компании'"



CAMERA недавно зафиксировала крайне проблематичную терминологию и содержание арабской службы France 24, в том числе фактические ошибки, которые арабская дочерняя компания упорно отказывалась исправлять.



"Наше новое расследование учетных записей в социальных сетях некоторых журналистов, ответственных за вопиюще искаженный новостной контент, выявило откровенную ненависть и глубокое невежество, что вызывает серьезную обеспокоенность по поводу журналистов, получающих зарплату от французских налогоплательщиков. Среди этих налогоплательщиков сотни тысяч французских евреев, возможно, самая большая еврейская община в Западной Европе и одна из самых больших в мире", — поясняется на сайте CAMERA.



В твиттер-аккаунте арабского журналиста, работающего на France 24, был опубликован антисемитский пост: "Они спросили Гитлера: "Что ты сделал с евреями?" Он отыветил: "Ничего экстраординарного, просто барбекю с ребятами".



Ливанская журналистка Джоэль Марун, опубликовавшая шутку о барбекю с Гитлером, работает постоянным корреспондентом France 24 в Бейруте с августа 2021 года. Если бы ее работодатели удосужились просмотреть ее обширный послужной список в социальных сетях перед приемом на работу, они бы нашли множество твитов, выражающих восхищение Адольфом Гитлером, поддержку убийства невинных еврейских мирных жителей и другие проявления антисемитизма.



Представитель общественного французского канала сказал, что "как и на всех языках France 24, арабоязычный канал каждый день отличается своей приверженностью борьбе с антисемитизмом, расизмом и дискриминацией".



"Ожидается, что профессиональные журналисты будут придерживаться основных стандартов объективности, что, очевидно, включает отказ от поддержки Гитлера и терроризма, вдохновленного ХАМАС. Мы благодарим France 24 за оперативное расследование этой серьезной ситуации и надеемся, что это новостное издание разорвет связи с этими апологетами нацизма и терроризма", — сказала Андреа Левин, исполнительный директор CAMERA.