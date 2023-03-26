



Сторонники Ликуда атаковали журналистов 13-го канала в Ор-Акива

Группа новостей 13 канала подверглась жестокому нападению со стороны сторонников "Ликуд" во время демонстрации в Ор-Акиве в субботу вечером.

Офицеры спецназа ЯСАМ спасли репортера Лирон Шамам, которую один из протестующих ударил ногой.



Лидер оппозиции Яир Лапид осудил насилие: "Яростный дискурс, который Нетаниягу и его ближайшее окружение вели в последние недели, выражается на местах. Это подстрекательство должно прекратиться. Стране важна задача освещения патриотического протеста".



Новости канала 13 заявили, что "решительно осуждают нападение на Лирон Шамам во время освещения демонстрации в Ор-Акиве".

"הביתה, אל-ג'זירה, אתם האויב": צוות חדשות 13 הותקף באלימות בהפגנה באור עקיבא על ידי תומכי ליכוד. שוטרי יס"מ חילצו את כתבת מהדורת השבת לירון שמם - שספגה בעיטה מאחד המפגינים.



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Шамам сказала после инцидента: "Это печальный день, когда я увидела много ненависти в глазах людей, которые являются такими же гражданами, как я, и борются друг с другом. Насилие, направленное на команду новостей и меня, было жестоким. Я никогда не видела такой ненависти, только потому, что мы держим камеру и микрофон".Позорное видео из Ор-Акивы заставило министра связи Шломо Караи осудить насилие по отношению к журналистам: "Насилие в целом и причинение вреда журналистам в частности недопустимо. Ни с какой стороны! Достаточно!".