Сторонники Ликуда атаковали журналистов 13-го канала в Ор-Акива
Группа новостей 13 канала подверглась жестокому нападению со стороны сторонников "Ликуд" во время демонстрации в Ор-Акиве в субботу вечером.
Офицеры спецназа ЯСАМ спасли репортера Лирон Шамам, которую один из протестующих ударил ногой.
Лидер оппозиции Яир Лапид осудил насилие: "Яростный дискурс, который Нетаниягу и его ближайшее окружение вели в последние недели, выражается на местах. Это подстрекательство должно прекратиться. Стране важна задача освещения патриотического протеста".
Новости канала 13 заявили, что "решительно осуждают нападение на Лирон Шамам во время освещения демонстрации в Ор-Акиве".
Шамам сказала после инцидента: "Это печальный день, когда я увидела много ненависти в глазах людей, которые являются такими же гражданами, как я, и борются друг с другом. Насилие, направленное на команду новостей и меня, было жестоким. Я никогда не видела такой ненависти, только потому, что мы держим камеру и микрофон".
Позорное видео из Ор-Акивы заставило министра связи Шломо Караи осудить насилие по отношению к журналистам: "Насилие в целом и причинение вреда журналистам в частности недопустимо. Ни с какой стороны! Достаточно!".