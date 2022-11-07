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Житель Ицхара обвинен в терроризме в квартале Шейх-Джаррах
07.11.2022 16:38 Алина Груднева

Житель Ицхара обвинен в терроризме в квартале Шейх-Джаррах

Прокуратура Иерусалима предъявила обвинения жителю поселения Ицхар в террористическом нападении с отягчающими обстоятельствами на человека в квартале Шейх-Джаррах. 

 
Согласно обвинительному заключению, он возглавил группу десятков евреев в масках и с палками, которые устроили драку с представителями арабского сектора.
 
В какой-то момент подсудимый заметил человека, не имевшего отношения к потасовке, и ударил его по голове прутом. Потерпевший получил тяжелую травму.
 
Соответствующий инцидент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.

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