



Житель Ицхара обвинен в терроризме в квартале Шейх-Джаррах

Прокуратура Иерусалима предъявила обвинения жителю поселения Ицхар в террористическом нападении с отягчающими обстоятельствами на человека в квартале Шейх-Джаррах.

Согласно обвинительному заключению, он возглавил группу десятков евреев в масках и с палками, которые устроили драку с представителями арабского сектора.

В какой-то момент подсудимый заметил человека, не имевшего отношения к потасовке, и ударил его по голове прутом. Потерпевший получил тяжелую травму.

Соответствующий инцидент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.