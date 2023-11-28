



Жену главы ГУР Буданова отравили. Пострадали и другие сотрудники разведки, – СМИ

Супругу руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова – Марианну Буданову – отравили. Такую сенсационную новость опубликовали ряд украинских СМИ. Позже стало известно об отравлении и других сотрудников разведки.



Как сообщает "Бабель" со ссылкой на источники в разведке, женщина находится в больнице. После длительного ухудшения состояния здоровья ее госпитализировали, сообщили источники в разведке.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Сейчас завершается курс лечения, дальше – контроль врачей", – отметил собеседник в ГУР и добавил, что женщине диагностировали поражение тяжелыми металлами.



"Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", – отметили в разведке.



Источники подтвердили, что на Кирилла Буданова также совершали покушения до и после полномасштабного вторжения.



11:18 В истории об отравлении жены руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова появляются новые подробности, которые СМИ подкидывают источники в разведке.



Стало известно, как попала отрава в организм супруги главного разведчика страны.



"Скорее всего, отравили через еду. Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", – говорят источники.



Официальных комментариев от ГУР по этой теме пока не было. Сейчас ведется расследование относительно вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины и сотрудников разведки.