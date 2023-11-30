



Железнодорожное сообщение между Россией и Китаем прервалось

После того как в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали произошел взрыв состава с горючим, железнодорожное сообщение между Китаем и Россией оказалось прерванным.



На месте происшествия работают представители полиции и Федеральной службы безопасности. В СБУ это сообщение пока никак не прокомментировали.

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Северомуйский тоннель протяженностью в 15 343 метра является самым длинным в России.

