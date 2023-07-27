



Жара в Израиле: иностранный рабочий найден без сознания

В четверг, 27 июля, 43-летний иностранный рабочий был найден без сознания на строительной площадке в Бат-Яме.



По предварительным данным, иностранец из азиатской страны получил тепловой удар из-за жары.



Пострадавшему оказали первую помощь, после чего его доставили в Медицинский Центр Вольфсон.



"Рабочий лежал без сознания и был очень горячим. Нам сказали, что он потерял сознание во время работы, бригада сразу же вызвала помощь. Проведя осмотр мы поняли, что у него признаки теплового удара, который без немедленных действий для снижения температуры тела может быть опасным для жизни. С помощью шланга с водой мы начали охлаждать работника до тех пор, пока температура его тела не упала", - сообщили в MADA.