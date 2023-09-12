



Землетрясение в Марокко: ни один еврей не пострадал

После разрушительного землетрясения, которое произошло в Марокко поздно вечером в пятницу, унеся жизни более 2800 человек, некоторые из беднейших районов северо-западной африканской страны превратились в руины. По сообщениям представителей местной еврейской общины, ни один еврей не погиб, а большинство еврейских объектов не пострадало или получило незначительные повреждения.

Американский еврейский объединенный распределительный комитет, действующий в Марокко с 1947 года, направил в зону стихийного бедствия сотрудников для оказания помощи пострадавшим.



Дов Майзель, вице-президент по операциям в Israel Hatzalah, некоммерческой организации по оказанию чрезвычайной помощи, сказал, что предварительная группа из четырех человек, имеющих опыт управления стихийными бедствиями, отправилась в Марокко рано утром в воскресенье.



"Они описывают ужасные места разрушений", — сказал он Еврейскому телеграфному агентству, добавив, что его группа определит размер и масштаб своей конечной миссии на основе увиденного на месте.



Землетрясение магнитудой 6,8, произошедшее в Атласских горах недалеко от Марракеша, произошло в период активизации еврейского туризма после нормализации отношений Израиля с Марокко в 2020 году. Израиль заявил, что ему известно о 479 израильтянах, находящихся в Марокко во время землетрясения.



Землетрясение произошло накануне большого паломничества, приуроченного к годовщине смерти марокканского раввина, и в тот момент, когда этроговые фермы страны завершали сбор урожая в преддверии осеннего праздника Суккот, который в этом году начнется 29 сентября. Ежегодно в преддверии праздника в Марокко выращивают сотни тысяч этрогов. Сообщается, что фермы не пострадали, а сбор урожая и экспорт этрогов идет по графику.



Традиция гласит, что деревья этрог были впервые посажены в Атласских горах почти 2000 лет назад евреями, которые нашли там убежище среди берберских племен после разрушения Второго Храма в Иерусалиме. Сегодня на фермах по производству этрогов в Атласских горах в основном работают берберы, а владельцами являются евреи, живущие в Израиле или в Агадире, прибрежном городе, который был разрушен землетрясением в 1960 году. В результате той трагедии погибла треть местного населения в целом и две трети его еврейской общины, около 1500 человек.



В Марракеше, где проживают около 120 евреев, многие здания рухнули. Большинство из 1500 марокканских евреев живут в Касабланке, которая не пострадала от землетрясения.

