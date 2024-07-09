



Зеленский - о последствиях атаки РФ 8 июля: 38 украинцев погибли, еще 190 ранены

По состоянию на это время известно о 38 погибших в результате российской ракетной атаки 8 июля 2024 года, среди которых четверо детей. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования родным и близким погибших.



Ранения получили 190 человек, и им оказывается необходимая медицинская помощь. В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, а еще 6 - в Днепре. Пациенты из больницы "Охматдет" переведены в другие медицинские учреждения, привел такие ужасные цифры глава государства в своем Telegram-канале.



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Спасательные операции на местах попадания ракет продолжались всю ночь. Привлечено почти 400 спасателей, которые продолжают работать над ликвидацией последствий атаки. Президент поблагодарил всех, кто спасает и заботится о пострадавших, а также тех, кто оказывает помощь.



"Мы продолжаем работать над усилением защиты наших городов и общин от российского террора. Будут приняты соответствующие решения" - отметил Зеленский. Он также выразил благодарность лидерам стран, которые поддерживают Украину и готовят новые совместные шаги для защиты от российской агрессии.



Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Константин и Влада Либеровы. Для просмотра фото в большом формате нажмите 👇