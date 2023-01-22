



Японский производитель оштрафован за обман потребителей на $ 148 тысяч

В сентябре прошлого года популярный бренд сока Tropicana оказался в центре внимания в Японии из-за маркетинга, который вводил потребителей в заблуждение. Дело было в соке "100% Whole Fruit Melon Taste", который, судя по названию, сделан из 100% дыни.



Однако, при ближайшем рассмотрении упаковки, этот продукт содержит только 2% настоящего дынного сока, смешанного с 98% яблочного, виноградного и бананового соков. На коробке сока даже нарисованы ломтик яблока, гроздь винограда и банан, хотя они довольно хорошо замаскированы среди аппетитных изображений дыни.



К тому времени, когда об этом стало известно, Агентство по делам потребителей Японии уже предупредило японского лицензиата Tropicana Кирина Бевериджа, чтобы он прекратил выпуск вводящих в заблуждение пакетов. Они выполнили требования и изменили дизайн картонных коробок, сделав более заметными изображения яблок и винограда, а также заменив такие фразы, как "100% ВКУС ДЫНИ" на "100% ФРУКТОВЫЙ СОК".



Тем не менее Агентство по делам потребителей не закрыло дело и 18 января выписало производителю напитков штраф в размере 19 150 000 иен за нарушение Закона о необоснованных премиях и вводящих в заблуждение заявлениях.



Эта цифра была получена путем расчета продаж продукта в период с июня 2020 года по апрель 2022 года, когда использовалась исходная упаковка. Согласно Закону о правде в рекламе, штраф должен составлять три процента от этой суммы, или, другими словами, на один процент больше, чем количество фактического дынного сока в напитке.



