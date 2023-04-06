



Япония: полиция арестовала двух шутников за видеоролик из ресторана

Японская полиция арестовала двух мужчин, которые разместили в социальных сетях видеоролик, на котором один из них ест маринованный имбирь палочками прямо из общего контейнера в известной сети ресторанов с говядиной.



Полиция префектуры Осаки в среду сообщила, что Рю Симадзу и Тосихидэ Ока были арестованы по подозрению в препятствовании бизнесу, а также в уничтожении и загрязнении имущества.



На видео, снятом Окой и опубликованном в социальных сетях, видно, как Симадзу держит контейнер с приправами у своего лица и палочками для еды сгребает в рот маринованный имбирь — популярную начинку для тарелок с говядиной. Клиенты должны использовать прилагаемую сервировочную посуду, чтобы добавлять имбирь в еду.



Симадзу сказал полиции, что хотел рассмешить людей. Ока сказал, что призвал Симадзу сделать что-то смешное, и он поделился видео, потому что оно было забавным, и он хотел, чтобы люди его увидели, сообщила полиция, добавив, что они ничего не имеют против ресторана.



По словам официальных лиц, полиция арестовала 35-летнего Симадзу в марте и 34-летнего Оку на этой неделе. Оба признали выдвинутые против них обвинения. Если их признают виновными в воспрепятствовании бизнесу, им может грозить до трех лет лишения свободы и штраф в размере до 3800 долларов, а за порчу имущества — до трех лет лишения свободы и штраф в размере до 2280 долларов.



Их розыгрыш всплыл в феврале, когда клиент уведомил сеть ресторанов о видео, что побудило заведение временно закрыться, чтобы выбросить весь имбирь и очистить контейнеры, сообщила полиция. Сеть ресторанов Yoshinoya сообщила о видео в полицию.



Yoshinoya Holdings выразила сожаление по поводу того, что известие о розыгрыше вызвало дискомфорт у многих клиентов и подняло вопросы о безопасности всей пищевой промышленности , сообщает Kyodo News.



Yoshinoya управляет более чем 1100 торговыми точками по всей стране. Инцидент в ресторане Yoshinoya произошел всего через несколько недель после серии розыгрышей в сети суши-баров, которые стали известны как "суши-терроризм". В одном случае в феврале полиция арестовала трех человек по подозрению в препятствовании бизнесу, которые облизывали верхнюю часть общего контейнера для соевого соуса и хватали суши руками с вращающейся конвейерной ленты в ресторане.



Подобные розыгрыши коснулись и других сетей суши-баров. Некоторые установили видеокамеры для наблюдения за клиентами или даже убрали свои конвейерные ленты для подачи суши.

