



"Я остался один". Новые подробности крушения вертолета Раиси



На фоне многочисленных вопросов, связанных с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета, Тегеран раскрыл новые подробности инцидента.



Глава канцелярии иранского президента Рлам Исмаили рассказал, что вертолет, в котором находился Раиси, во время полета столкнулся с облаком, что вынудило пилота набрать высоту. Позднее связь с экипажем вертолета была потеряна.



Исмаили, который находился в другом вертолете из тех трех, что возвращались из Азербайджана в Иран, сказал, что когда они отправились в полет, погода была ясной, но через несколько минут они "столкнулись с облачным горизонотом". По его словам, в последнем разговоре с экипажем вертолета Раиси главный пилот отдал приказ набрать высоту из-за высокой облачности, но затем связь с вертолетом была потеряна.



Глава канцелярии президента рассказал, что в одной из попыток связаться с вертолетом президента они позвонили на мобильный телефон пилота, капитана Мустафави, но вместо него ответил имам Тебриза Али аль-Хашем, который сказал: "Я не в лучшем состоянии. Мы упали в долину".



Исмаили рассказал, что "мы снова позвали имама аль-Хашема и спросили его: "Где ты?". Он ответил: "Я не знаю - в деревьях. Никого. Я остался один, я не знаю, что случилось, и вокруг меня никого нет".