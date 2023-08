Взрыв в Питтсбурге: Число погибших возросло до 5, среди них один ребенок – видео

Власти штата заявили в 13 августа, что пять человек были найдены мертвыми после взрыва дома в западной Пенсильвании. В результате взрыва разрушены три постройки и повреждено по меньшей мере дюжина других.



Начальник полиции округа Плам Лэнни Конли сообщил, что тела четырех взрослых и одного ребенка были обнаружены после происшествия.

Что стало причиной взрыва, выясняется, официальные лица не разглашают имена погибших.



Жилой комплекс, где произошел инцидент находится на вершине заброшенной шахты рядом с неглубокими нефтяными и газовыми скважинами, некоторые из которых все еще находятся в активной эксплуатации.



“Это просто трагедия, это похоже на зону боевых действий – похоже, что бомба попала в наш район”, – говорит местный житель Рафаэль Коланковски.



По словам официального представителя округа Эми Даунс, взрыв сравнял с землей один дом и стал причиной пожара в двух других. Прибывшие на место службы экстренного реагирования столкнулись с массивным пламенем, из-за которого образовался большой столб густого черного дыма.



В результате инцидента несколько домов разрушены, и на кадрах с воздуха видно как минимум три пустых участка, где когда-то стояли дома, в нескольких домах разбиты окна.

