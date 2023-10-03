



Взрыв в Ор-Йехуде: мотоциклист не выжил

Вечером, 3 октября, в центре Ор-Йехуды взорвался мотоцикл, в результате чего погиб мужчина в возрасте 30 лет.



По словам прибывших на место происшествия медиков, они увидели человека, который находился без сознания и имел множественные травмы.



Уточняется, что спасательно-реанимационные операции, к сожалению, не увенчались успехом. Смерть пострадавшего была констатирована на месте.



Инцидент с мотоциклистом является последним трагическим инцидентом в череде криминальных перестрелок и взрывов за последние дни, связанных с разборками между преступными группировками.