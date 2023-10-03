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Взрыв в Ор-Йехуде: мотоциклист не выжил
03.10.2023 21:30 Алина Груднева

Взрыв в Ор-Йехуде: мотоциклист не выжил

Вечером, 3 октября, в центре Ор-Йехуды взорвался мотоцикл, в результате чего погиб мужчина в возрасте 30 лет.

По словам прибывших на место происшествия медиков, они увидели человека, который находился без сознания и имел множественные травмы.

Уточняется, что спасательно-реанимационные операции, к сожалению, не увенчались успехом. Смерть пострадавшего была констатирована на месте.

Инцидент с мотоциклистом является последним трагическим инцидентом в череде криминальных перестрелок и взрывов за последние дни, связанных с разборками между преступными группировками.

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