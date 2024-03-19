



Взорвавшийся траулер "Капитан Лобанов" затонул

В Балтийском море затонул российский траулер "Капитан Лобанов", на борту которого недалеко от Калининграда ранее прогремел взрыв.



Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



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На борту в момент взрыва находились семь членов экипажа. Один из них погиб, четверо пострадали, о судьбе оставшихся ничего неизвестно. Причина взрыва устанавливается.



Уточняется, что "Капитан Лобанов" тонет уже далеко не в первый раз. В 2021 году траулер завалился набок, когда его спускали на воду.