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Взорвавшийся траулер "Капитан Лобанов" затонул
19.03.2024 14:25 Алина Груднева

Взорвавшийся траулер "Капитан Лобанов" затонул

В Балтийском море затонул российский траулер "Капитан Лобанов", на борту которого недалеко от Калининграда ранее прогремел взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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На борту в момент взрыва находились семь членов экипажа. Один из них погиб, четверо пострадали, о судьбе оставшихся ничего неизвестно. Причина взрыва устанавливается.

Уточняется, что "Капитан Лобанов" тонет уже далеко не в первый раз. В 2021 году траулер завалился набок, когда его спускали на воду.

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