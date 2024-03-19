



Под Калининградом взорвался российский траулер

Во вторник, 19 марта, под Калининградом взорвался и вспыхнул российский траулер "Капитан Лобанов".



По данным канала SHOT, в результате происшествия погиб один человек.



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Корабль был нагружен рыбой. Он вышел из города Светлый и направился в Балтийск, когда на борту находились семь членов экипажа. Днем на корабле прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар. Траулер подал сигнал бедствия.



В итоге, спасти удалось четырех человек, один погиб, а остальные считаются пропавшими без вести. Причина взрыва устанавливается.

