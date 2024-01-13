



Взломана система, обслуживавшая сотни государственных компаний РФ

Международная хакерская группировка Head Mare взломала систему, которая обслуживает сотни государственных компаний России.



"Head Mare передала привет Галактике EAM для менеджеров российских стратегических предприятий. Исходники софта, логины и пароли уехали", - сообщили они.



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Корпорация Галактика ЕАМ насчитывает более 200 компаний, главные из которых – "Роснефть", "Транснефть", "Ростех", "Роскосмос", РЖД, "Газпром", "Росатом" и другие. По словам хакеров, они получили доступ к внутренним серверам компании Галактика ЕАМ. Теперь секретные данные находятся в открытом доступе.



В Head Mare заявили, что больше всего урон нанесен "Роснефти". Уничтожены сотни терабайт данных "Роснефти", 390 виртуальных серверов, рабочие станции.