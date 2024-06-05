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ВВС Швейцарии посадили истребители на автостраду
05.06.2024 13:50 Алина Груднева

ВВС Швейцарии посадили истребители на автостраду

В среду, 5 июня, ВВС Швейцарии посадили истребители F/A-18 автостраде на западе страны.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Это произошло во время учений, целью которых была проверка способности действовать в импровизированных местах.

Уточняется, что приземление состоялось на участке автомагистрали А1 между городами Аванш и Паерн. За процессом наблюдало много людей, в том числе, представители экстренных служб.

По даным издания, приземление истребителей на автостраде было первым с 1991 года в Швейцарии.

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