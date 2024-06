ВВС Швейцарии посадили истребители на автостраду

В среду, 5 июня, ВВС Швейцарии посадили истребители F/A-18 автостраде на западе страны.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Это произошло во время учений, целью которых была проверка способности действовать в импровизированных местах.



Уточняется, что приземление состоялось на участке автомагистрали А1 между городами Аванш и Паерн. За процессом наблюдало много людей, в том числе, представители экстренных служб.



По даным издания, приземление истребителей на автостраде было первым с 1991 года в Швейцарии.

🇨🇭SWISS: HEY LOOK, WE CAN LAND OUR JET ON A HIGHWAY...



For the first time since 1991, Swiss fighter jets successfully landed on a motorway in a security rare drill aimed at testing emergency operations from improvised locations.



Pilot Alain von Bueren after landing his F/A-18… pic.twitter.com/KdPofzWvXJ