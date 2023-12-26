



Вторая за день атака хути в Красном море

В Красном море зафиксировано очередное нападение на корабль.



Об этом сообщает Британский центр морской торговли.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, по кораблю в Баб-эль-Мандебском проливе, недалеко от порта Ходейда, были запущены ракеты. Они взорвались возле судна. Информация о пострадавших пока что не поступала.



Террористическая организация хути в Йемене ранее объявила, что намерена атаковать движение судов, которые направляются в Израиль.