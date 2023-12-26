Новости » Происшествия
Вторая за день атака хути в Красном море
26.12.2023 15:01 Алина Груднева

Вторая за день атака хути в Красном море

В Красном море зафиксировано очередное нападение на корабль.

Об этом сообщает Британский центр морской торговли.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, по кораблю в Баб-эль-Мандебском проливе, недалеко от порта Ходейда, были запущены ракеты. Они взорвались возле судна. Информация о пострадавших пока что не поступала.

Террористическая организация хути в Йемене ранее объявила, что намерена атаковать движение судов, которые направляются в Израиль. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы