



ВСУ ликвидировали командира десантного катера РФ

Во временно оккупированном Крыму ликвидирован командир российского десантного катера проекта 11770 "Серна" – старший мичман ВМФ РФ Денис Никитин. Это произошло 10 ноября в результате атаки украинских морских дронов по кораблям российского флота.



Эту информацию обнародовали в четверг, 23 ноября, российские Telegram-каналы, уверяя, что Никитин "погиб, спасая свой корабль". Похоронили его 20 ноября в Новороссийске.



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На официальном сайте Черноморского окружного казацкого общества отметили, что старший мичман ВМФ РФ погиб в результате ночной атаки украинских надводных ударных безэкипажных катеров у побережья временно оккупированного Крыма.



Уроженец красноярского города Ажур Никитин был участником захвата Крыма и войны в Сирии. Он командовал десантным катером проекта 11770 "Серна". В России его посмертно наградили орденом "Мужества".



Напомним, в ночь на 10 ноября украинские разведчики уничтожили в Крыму два российских десантных катера. Это произошло в поселке Черноморское на западе полуострова. Украинскими военными ГУР были поражены два российских десантных катера проектов 1176 "Акула" и 11770 "Серна".



Позже ГУР Минобороны Украины показал видео атаки на российские катера, на которых на тот момент находился экипаж и была загружена бронированная техника, в частности БТР-82.