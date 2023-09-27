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Возле египетского курорта заметили самую большую в мире акулу – фото
27.09.2023 20:17 Наталья Богинская

Возле египетского курорта заметили самую большую в мире акулу – фото

У побережья египетского курорта Марса-эль-Алам заметили китовую акулу – самую большую рыбу в мире. Об этом пишет портал Cairo24.

Акулу увидели несколько дайверов, погрузившихся в Красное море. 

Считается, что этот вид, несмотря на свой грозный внешний вид и значительные размеры, не представляет опасности для человека. Ее средняя длина составляет 13 метров, а максимальный вес – 21 тонну.

Питается такая рыбка преимущественно планктоном. Китовая акула находится на грани исчезновения.

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