Возле египетского курорта заметили самую большую в мире акулу – фото
У побережья египетского курорта Марса-эль-Алам заметили китовую акулу – самую большую рыбу в мире. Об этом пишет портал Cairo24.
Акулу увидели несколько дайверов, погрузившихся в Красное море.
Считается, что этот вид, несмотря на свой грозный внешний вид и значительные размеры, не представляет опасности для человека. Ее средняя длина составляет 13 метров, а максимальный вес – 21 тонну.
Питается такая рыбка преимущественно планктоном. Китовая акула находится на грани исчезновения.
#AMAY| Tourists spot rare whale shark at Marsa Alamhttps://t.co/RUPYadluci pic.twitter.com/FRXf6iJKOO— Egypt Independent (@EgyIndependent) September 26, 2023