



ВОЗ: жители Газы столкнулись с "катастрофическим голодом"

Жители Газы на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСом столкнулись с "катастрофическим голодом".



Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.



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"Значительная часть населения Газы сейчас сталкивается с катастрофическим голодом. Несмотря на сообщения об увеличении поставок продуктов питания, в настоящее время нет доказательств того, что те, кто в них больше всего нуждается, получают достаточное количество продовольствия", - сказал он.



По словам главы ВОЗ, более восьми тысяч детей в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания.



"Из-за отсутствия безопасности и отсутствия доступа могут работать только два центра стабилизации для истощенных пациентов. Наша неспособность безопасно предоставлять медицинские услуги в сочетании с отсутствием чистой воды и канализации значительно увеличивает риск недоедания среди детей", - добавил он.