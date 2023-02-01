Вооруженное ограбление дома в Эйлате: обвинят 5 подозреваемых
Сегодня было подано заявление прокурора в отношении пяти человек, подозреваемых в вооруженном ограблении частного дома в Эйлате, которое произошло в декабре.
Об этом сообщает Walla.
Согласно материалам дела, подозреваемые вошли в дом, и угрожая оружием трем членам семьи, находившимся там в то время, совершили ограбление. Преступники скрылись с места происшествия с сотнями тысяч шекелей и ценными драгоценностями.
Подозреваемым предъявят обвинения, а прокуратура попросит продлить срок их содержания под стражей.