



Volkswagen отказался искать угнанную машину с ребенком из-за неоплаченного GPS

Преступник напал на 34-летнюю беременную женщину, а затем угнал ее автомобиль марки Volkswagen вместе с двухлетним мальчиком, который застрял на заднем сиденье. Угонщик переехал пострадавшую, однако она смогла позвонить в службу помощи. Об этом пишет Chicago Tribune.



Не имея никаких подсказок, куда мог скрыться грабитель, полицейские позвонили в службу Volkswagen Car-Net, чтобы отследить автомобиль. Однако там им отказались помочь. Как отмечает источник, причиной отказа стали не сомнения в передаче информации полиции, а то, что владелица автомобиля не возобновила подписку на функцию GPS и отслеживания. Оператор предложил, чтобы кто-то оплатил 150 долларов за услугу. Никакие объяснения серьезности ситуации не помогли.



В конце концов кто-то из родственников пострадавшей оплатил подписку, однако на тот момент это уже оказалось ненужным – ребенка, живого и здорового, оставили на парковке, где его нашел случайный прохожий и вызвал полицию. Угнанный автомобиль также был найден вскоре после этого.



В ответ на жалобу Volkswagen попытался переложить ответственность на постороннего субподрядчика Car-Net, ответственного за работу сервиса.

“Volkswagen имеет процедуру со сторонним поставщиком услуг поддержки Car-Net, включающим экстренные запросы от правоохранительных органов. Они успешно выполняли эту процедуру в предыдущих инцидентах. К сожалению, в этом случае произошло серьезное нарушение процесса”, – говорится в заявлении представителя VW.



В прошлом году некоторые клиенты VW обнаружили, что системы Car-Net в их автомобилях больше не работают, поскольку построены на устаревшей технологии 3G, хотя автопроизводитель знал, что ее уже заменяют на 4G LTE, говорится в судебном иске. В нем также утверждается, что VW никогда не информировал клиентов о том, что Car-Net будет "устаревшей" из-за перехода с технологии 3G на 4G.



К списку также можно добавить неприятную утечку данных, постигшую компанию в 2021 году. Тогда через третью сторону была скомпрометирована личная информация более 3 миллионов клиентов компании.