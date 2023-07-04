



Вокруг олимпийских объектов в Париже усилены меры безопасности

Почти за год до открытия Олимпийских игр в Париже мэр и ее заместитель заявили в понедельник, что их не беспокоит ситуация в городе после недели беспорядков, в ходе которых были арестованы тысячи людей, тысячи автомобили были сожжены, а сотни магазинов разграблены. Франция стала свидетелем нескольких ночей насилия в пригородах Парижа и по всей стране после того, как полицейский застрелил подростка, нарушившего правила дорожного движения.

Министр спорта Амели Одеа-Кастера заявила, что в последние дни правительство предприняло шаги, чтобы еще раз повысить безопасность инфраструктуры, связанной с Олимпийскими играми в следующем году, после того, как был подожжен тренировочный центр по плаванию.



"От всего этого пострадали люди. Понятно, что происходящее не идет на пользу имиджу Франции в мире. Однако подобные события были в Великобритании, примерно за год до Лондонских игр. И олимпиада прошла очень успешно", — сказала Одеа-Кастр.



Способность Франции проводить крупные мероприятия, такие как предстоящий чемпионат мира по регби и Олимпийские игры, уже была поставлена ​​под сомнение из-за серьезных неудач в управлении толпой в финале Лиги чемпионов 2022 года на стадионе "Стад де Франс".