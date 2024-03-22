



Военные эвакуируют более 100 австралийцев в связи с надвигающимся наводнением

Более 100 австралийцев были эвакуированы из отдаленного городка на севере Австралии в четверг, 21 марта когда ожидалось сильное наводнение, вызванное бывшим тропическим циклоном "Меган".



Более 100 жителей небольшого городка Борролоола были перевезены по воздуху силами обороны Австралии в Дарвин, расположенный в 970 километрах от города.



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Эвакуация произошла после того, как во вторник 700 жителей остались без крыши над головой во время прохождения циклона.



По данным Метеорологического бюро, шторм причинил минимальный ущерб, но уровень воды в реке Мак-Артур, расположенной неподалеку, достиг 18 метров, что на три метра выше рекорда 2001 года.



"После полуночной посадки в Дарвине самолетов ADF более 100 жителей Боррололы находятся в безопасности и спасены от наводнения", - сказал сенатор от Северной территории Маларндирри Маккарти.

