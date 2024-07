Днем, 11 июля, во Франции вспыхнул шпиль Руанского собора.



На место происшествия отправлены экстренные службы.



Причина возникновения пожара в настоящий момент неизвестна.



Информация об угрозе обвала шпиля пока что не поступала, как и данные о пострадавших.



Just driven into Rouen. Cathedral on fire 😔 pic.twitter.com/Ze1ps3mHxg

Oh no, the Rouen cathedral, famously painted by Monet. https://t.co/cPZSvzNPIE