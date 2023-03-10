



Во Флориде обнаружили аномально большого 200-летнего моллюска – фото

Блейн Паркер искал на пляже что-то для супа, когда обнаружил аномально большого моллюска. Выяснилось, что найденному моллюску более двухсот лет.



“Мы просто собирались его съесть, но мы немного подумали и решили, что это, должно быть, что-то особенное”, – рассказал незадачливый пляжник.



Паркер работает в морской лаборатории Gulf Specimen Marine Laboratory, поэтому решил взять на работу свою находку.



Обнаруженный моллюск представляет собой вид, известный как океанский квахог Arctica. Возраст таких моллюсков определяют по кольцам роста на их раковинах, как и у деревьев. Паркер насчитал 214 колец, считается что моллюск бороздил океаны с 1809 года.



Моллюску дали прозвище Aber-clam Lincoln, в честь американского президента, родившегося в том же году. Большинство представителей этого вида имеют длину от 7 до 11 сантиметров, по данным NOAA и Gulf Specimen Marine Laboratory. Но этот квахог вымахал до 15 сантиметров и весит целых 1,1 килограмма.



Океанские квахоги считаются одними из наиболее долгоживущих видов на Земле.