



ВМС Ирана проигнорировали сигналы SOS с украинского судна атакованного хуситами



Центральное командование США (CENTCOM) обвинило Иран в игнорировании сигналов бедствия, поданных с балкера M/V Verbena под флагом Палау, принадлежащего Украине, после того как в четверг он подвергся двум ракетным ударам со стороны поддерживаемых Ираном хуситами.



В заявлении, опубликованном в субботу, CENTCOM указал, что экипаж судна Verbena подал сигнал бедствия, сообщив, что покидает судно.



"На помощь пришло судно Anna Meta", - говорится в сообщении ЦЕНТКОМа. Судно Anna Meta забрало моряков и транспортирует их в безопасное место. Экипаж покинул судно из-за продолжающегося пожара и неспособности контролировать его".



По данным CENTCOM, иранский фрегат IRIN Jamaran находился в восьми морских милях от Verbena "и не ответил на сигнал бедствия".



"Продолжающееся злонамеренное и безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе", - добавил CENTCOM, заявив, что он "продолжит действовать вместе с партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности и ослабить их военный потенциал".

