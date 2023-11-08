



Власти Южной Кореи борются с клопами, вызывающих опасную болезнь

Власти Южной Кореи принимают меры по ликвидации очагов заражения клопами, которые вызывают беспокойство по всей стране.



По данным местных СМИ, по состоянию на 5 ноября в столице Сеуле, городах Пусан и Инчхон было зарегистрировано не менее 17 очагов заражения.



Сеул выделил 500 млн. вон ($383 000; £310 000) и создал группу по борьбе с клопами.



До Южной Кореи клопы были обнаружены также во Франции и Великобритании, что вызвало панику в некоторых населенных пунктах.



Сообщения о заражении клопами в Южной Корее появились еще в сентябре в одном из университетов города Тэгу на юго-западе страны.



Позднее кровососущие насекомые были обнаружены в жилых помещениях для туристов и в общественной сауне.



Некоторые южнокорейцы не посещают кинотеатры и общественный транспорт, опасаясь клопов.



