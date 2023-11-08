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Власти Южной Кореи борются с клопами, вызывающих опасную болезнь
08.11.2023 01:31 Анатолий Кравченко

Власти Южной Кореи борются с клопами, вызывающих опасную болезнь

Власти Южной Кореи принимают меры по ликвидации очагов заражения клопами, которые вызывают беспокойство по всей стране.

По данным местных СМИ, по состоянию на 5 ноября в столице Сеуле, городах Пусан и Инчхон было зарегистрировано не менее 17 очагов заражения.

Сеул выделил 500 млн. вон ($383 000; £310 000) и создал группу по борьбе с клопами.

До Южной Кореи клопы были обнаружены также во Франции и Великобритании, что вызвало панику в некоторых населенных пунктах.

Сообщения о заражении клопами в Южной Корее появились еще в сентябре в одном из университетов города Тэгу на юго-западе страны.

Позднее кровососущие насекомые были обнаружены в жилых помещениях для туристов и в общественной сауне.

Некоторые южнокорейцы не посещают кинотеатры и общественный транспорт, опасаясь клопов.

 

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