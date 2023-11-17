



Вертолет ВС Узбекистана потерпел крушение: никто не выжил

В пятницу, 17 ноября, вертолет Ми-8 Вооруженных сил Узбекистана потерпел крушение.



По данным министерства обороны, это произошло, когда он выполнял учебно-тренировочный полет.



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"В 20:15 вертолет Ми-8 командования войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" в Самаркандской области потерпел крушение", - подтверждает оборонное ведомство.



Уточняется, что весь экипаж погиб. Причина крушения вертолета устанавливается.