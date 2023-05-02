



В Зимбабве мужчина изнасиловал 90-летнюю старуху, чтобы разбогатеть

В понедельник магистратский суд Биндуры приговорил 22-летнего жителя Мухофию к 18 годам лишения свободы. Обвиняемый признался, что народный целитель велел ему переспать со старухой, чтобы разбогатеть.



Прокурор сообщила суду, что 18 апреля осужденный прибыл по месту жительства старушки и представился племянником хозяина дома. Он попросил еды, и ему показали, как пройти на кухню. Вместо этого Мухофия обошел все комнаты, включая спальню заявительницы. Угрожая ножом, он насильно завел жертву в ее комнату, изнасиловал и затем сбежал.



Пострадавшая старушка с помощью родственников подала заявление в полицию, в результате которого Мухофия был арестован и предан суду.

