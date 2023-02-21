



В Японии раскрыли содержимое найденного "неизвестного шара"

Обнаруженный 21 февраля на побережье префектуры Сидзуока "неизвестный" металлический шар, диаметр которого составил примерно 1,5 метра, оказался внутри полым.



По данным Kyodo, взрывчатки или каких-либо веществ внутри в ходе исследования обнаружено не было.



В полиции заверили, что угрозы взрыва или возгорания нет. Эксперты продолжают выяснять, какую именно функцию мог выполнять этот странный шар.



Напомним, шар был найден на берегу моря в районе Цубои города Намамацу местной жительницей, которая сообщила об этом в полицию. После этого доступ к пляжу в районе обнаружения шара закрыли.