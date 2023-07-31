



В Воздушных силах ВСУ допустили: РФ атаковала Кривой Рог баллистикой. Фото

Утром 31 июля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Вероятно, российские войска использовали баллистическое вооружение. Такое предположение сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Национального телемарафона.



Свое предположение он объяснил тем, что тип ракет, которыми наносят удары оккупанты по территории Украины, можно определить окончательно только, когда будут найдены обломки. Тогда, по его словам, специалисты по двигателям устанавливают тип боеприпасов.



"Скорее всего, это была баллистика, по предварительным данным. Вы знаете, насколько баллистическое вооружение опасно, как быстро может прилетать, и насколько разрушительно. Надо дождаться, когда на месте найдут остатки ракет и тогда окончательно можно сказать что это было", – сказал спикер Воздушных сил ВСУ.





фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Как сообщал

Mignews

, утром 31 июля в Кривом Роге

прогремели взрывы

. Эту информацию первым подтвердил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук достаточно

эмоционально обратился

к администраторам местных пабликов с просьбой не выставлять фото и видео последствий вражеских ударов, "не играть на руку врагу, не корректировать чуть ли не в режиме реального времени показывая, куда прилетело".



Информацию о ракетной атаке на Кривой Рог подтвердило Министерство внутренних дел Украины в своем

Telegram

-канале МВД. Позже министр МВД Игорь Клименко сообщил, что

РФ атаковала Кривой Рог

двумя ракетами. Одна попала в жилой дом, вторая – в четырехэтажное здание учебного заведения. По состоянию на 12:00 31 июля два человека погибли, ранены 34 местных жителя, из них четверо детей.



Президент Украины Владимир Зеленский,

комментируя ракетные атаки

31 июля, завил: "Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей".



В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Дмитрий Лубинец заявил

: "Циничное убийство гражданских людей – это преступление, за которое Россия должна понести справедливое наказание".



Отметим, что ночью 31 июля РФ нанесла ракетный удар по городу Харькову. За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных, 42 авиационных удара и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.