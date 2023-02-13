



В Верхней Галилее выявлен еще один зараженный бешенством шакал

В мошаве Маргалиот в Верхней Галилее выявлен зараженный бешенством шакал.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



По данным минздрава, на данный момент нет информации о том, что кто-то из людей контактировал с бешеным животным.



"Просим всех, кто сам контактировал, или чьи животные контактировали с шакалом с 25 января по 8 февраля включительно, срочно обратиться в управление здравоохранения в Цфате или ближайшее к месту жительства медицинское учреждение", - сказано в заявлении.



Уточняется, что в нерабочее время или в выходные стоит обращаться в отделение неотложной помощи. Что примечательно, в последнее время в Верхней Галилее все чаще обнаруживают зараженных бешенством шакалов.