



В Усть-Илимске расстреляли военкома

В Усть-Илимске Иркутской области мобилизованный открыл огонь по военкому. Военком позднее скончался от полученных ранений.



Стрелявшим оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин. Он стрелял из обреза.



В пресс-службе полиции Иркутской области сообщили Тайге.инфо, что пока не комментируют происшествие: «Собираем информацию».

Усть-Илимск — город на северо-западе Иркутской области.



Около 300 военнообязанных усть-илимцев подлежат частичной мобилизации.



Руслан Зинин, пишет Mash, начал стрелять, когда военком Александр Елисеев проводил инструктаж для призывников. Первая пуля попала в комиссара, после чего Зинин сказал остальным бежать и выстрелил второй раз.Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что перед тем, как начать стрелять по Елисееву, Зинин сказал: «Сейчас все поедем домой». По предварительным данным, Зинин должен был быть сегодня мобилизован.