



В Турции спасли 62-летнию женщину спустя 163 часа после землетрясения

В Турции спасли женщину, которая находилась под завалами после разрушительного землетрясения на протяжении 163 часов, передает местное агентство Anadolu.



Речь идет о 62-летней женщине по имени Назифа Йылмаз. Ее вызволили из-под обломков обрушившегося здания в районе Нурдагы в провинции Газиантеп. Пострадавшую экстренно направили в больницу.



Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли неподалеку от границы Турции и Сирии 6 февраля. После последовала серия более слабых повторных толчков. В Турции, по данным управления по чрезвычайным ситуациям, уже более 30 тысяч погибших. В Сирии жертвами землетрясений, по данным Всемирной организации здравоохранения, стали более 8,5 тысяч человек.

