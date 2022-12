В Турции испытали сверхзвуковую ракету

Турция осуществила первый запуск сверхзвуковой ракеты TRG230IHA, которая была разработана компанией Roketsan.



Об этом сообщил глава компании Baykar Сельчук Байрактар.



По его словам, пуск ракеты был осуществлен с Bayraktar Akinci - высотного беспилотного летательного аппарата.



"Bayraktar Akinci осуществил запуск первой турецкой сверхзвуковой ракеты TRG230IHA, разработанной Roketsan. В яблочко со 100 км", - написал глава Baykar.





Bayraktar #AKINCI @Roketsan'ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi #TRG230IHA’yla 100 km mesafeden hedefi tam isabet vurdu.🎯



Bayraktar #AKINCI fired Turkey's first supersonic missile #TRG230IHA, developed by @Roketsan. Bull's eye from 100km's.🎯



✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/faD1et2rID