



В торговом центре Вестфилд-Бонди в Сиднее произошел ножевой теракт

Сотни людей были эвакуированы из торгового центра Вестфилд-Бонди в Сиднее после ножевого нападения. Известно о четырех погибших.



Ужас произошел в 16:00 в субботу днем (время Австралии), когда свидетели сообщили, что мужчина начал наносить ножевые ранения случайным покупателям, в том числе ударил ножом женщину и ее ребенка, прежде чем его застрелила полиция.

🚨#WATCH: As a man can be seen with a knife, who is believed to be the suspect who stabbed multiple people inside Westfield Bondi Junction Shopping Centre in Australia. That suspect has been reportedly shot by police.pic.twitter.com/UAAQPfVBha — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) April 13, 2024

Семьи в панике рассказывают, что спасались бегством, когда тактическая полиция штурмовала торговый центр.Один из свидетелей рассказал, что они видели тела двух молодых людей перед магазином JD Sports на четвертом этаже, а на ужасающих кадрах видно, как еще много людей получили ранения.По словам очевидцев, сотрудники полиции пытались спасти жизни жертв в нескольких магазинах, а кровь была по всему торговому центру.