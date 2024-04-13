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В торговом центре Вестфилд-Бонди в Сиднее произошел ножевой теракт
13.04.2024 10:32 MIGnews.com

В торговом центре Вестфилд-Бонди в Сиднее произошел ножевой теракт

Сотни людей были эвакуированы из торгового центра Вестфилд-Бонди в Сиднее после ножевого нападения. Известно о четырех погибших.

Ужас произошел в 16:00 в субботу днем (время Австралии), когда свидетели сообщили, что мужчина начал наносить ножевые ранения случайным покупателям, в том числе ударил ножом женщину и ее ребенка, прежде чем его застрелила полиция.


Семьи в панике рассказывают, что спасались бегством, когда тактическая полиция штурмовала торговый центр.

Один из свидетелей рассказал, что они видели тела двух молодых людей перед магазином JD Sports на четвертом этаже, а на ужасающих кадрах видно, как еще много людей получили ранения.

По словам очевидцев, сотрудники полиции пытались спасти жизни жертв в нескольких магазинах, а кровь была по всему торговому центру.

 

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