В торговом центре Вестфилд-Бонди в Сиднее произошел ножевой теракт

Сотни людей были эвакуированы из торгового центра Вестфилд-Бонди в Сиднее после ножевого нападения. Известно о четырех погибших.



Ужас произошел в 16:00 в субботу днем (время Австралии), когда свидетели сообщили, что мужчина начал наносить ножевые ранения случайным покупателям, в том числе ударил ножом женщину и ее ребенка, прежде чем его застрелила полиция.

