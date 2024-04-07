



В Тбилиси прогремел взрыв в тире

Днем, 7 апреля, в Тбилиси прогремел мощный взрыв в тире.



Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.



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ЧП произошло во время стрельбища на территории тира в оружейном магазине, который продает одежду и аксессуары спецназначения, а также оборудование оборонного назначения. Там же проводятся и специальные курсы по стрельбе.



По предварительным данным, два человека погибли на месте. Еще четверо получили ранения. Причина взрыва устанавливается.