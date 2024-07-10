



В Татарстане разбился самолет: есть погибшие

В среду, 10 июля, в Татарстане (РФ) произошло крушение спортивного самолета Cessna 172, в результате которого погибли три человека.



Самолет выполнял прогулочный полет возле палаточного лагеря в поселке Камское Устье. По предварительной информации, при выполнении маневра на низкой высоте произошла авария, сообщает агентство Интерфакс.



Три человека, включая пилота, погибли на месте катастрофы. Еще один пассажир сумел выпрыгнуть из самолета до аварии и был доставлен в больницу с переломами.



Ведется расследование обстоятельств случившегося.



